В пензенском УМВД организовали экскурсию для молодых инвалидов

30.07.2022 | 19:00

Воспитанники областного социально-реабилитационного учреждения для детей и молодых инвалидов оказались в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Но закон они не преступали - для ребят организовали экскурсию в рамках акции «Каникулы с общественным советом».

«Подросткам рассказали о деятельности центра, о категориях помещаемых в центр лиц, об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних», - пояснил воспитатель ЦВСНП УМВД России по Пензенской области Алексей Бурмистров.

Несмотря на неплохие условия, созданные для пребывания в центре временного содержания, участники экскурсии не хотели бы здесь оказаться.

«Природа красивая тут, свежий воздух, есть два спортзала: один - внутри, один - снаружи, можно поиграть в футбол, в теннис, в баскетбол», - отметил участник экскурсии Руслан Бахарев.

Посетив центр, ребята убедились, что необдуманные действия могут привести к тяжелым последствиям и фактически разрушить жизнь.