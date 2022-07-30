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Общество

В пензенском УМВД организовали экскурсию для молодых инвалидов

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Воспитанники областного социально-реабилитационного учреждения для детей и молодых инвалидов оказались в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Но закон они не преступали - для ребят организовали экскурсию в рамках акции «Каникулы с общественным советом».

«Подросткам рассказали о деятельности центра, о категориях помещаемых в центр лиц, об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних», - пояснил воспитатель ЦВСНП УМВД России по Пензенской области Алексей Бурмистров.

Несмотря на неплохие условия, созданные для пребывания в центре временного содержания, участники экскурсии не хотели бы здесь оказаться.

«Природа красивая тут, свежий воздух, есть два спортзала: один - внутри, один - снаружи, можно поиграть в футбол, в теннис, в баскетбол», - отметил участник экскурсии Руслан Бахарев.

Посетив центр, ребята убедились, что необдуманные действия могут привести к тяжелым последствиям и фактически разрушить жизнь.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Посетив центр, ребята убедились, что необдуманные действия могут привести к тяжелым последствиям и фактически разрушить жизнь.
Вышел так на одиночный пикет и ...?

Гость||

достаточно и комента в соцсетях....

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