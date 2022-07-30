В Пензенской области коллективный иммунитет в разы ниже необходимого

30.07.2022 | 12:54

В субботу, 30 июля, региональный оперативный штаб сообщил о 50 подтвержденных случаях COVID-19 за минувшие сутки. 18 человек отправились на лечение в стационарные отделения больниц.

Среди новых пациентов - 21 житель Пензы, 9 - Кузнецкого района, 5 - города Заречного.

4 человека заболели в Никольском районе, 3 - в Тамалинском, 2 - в Бессоновском, по 1 - в Белинском, Башмаковском, Вадинском, Малосердобинском, Неверкинском и Пензенском районах.

Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией с начала эпидемии в регионе достигло 189 090. За это время выздоровело 182 516 человек, скончалось 5 989 пациентов, в том числе 2 - за минувший день.

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, Пензенская область по-прежнему находится в красной зоне. Коллективный иммунитет по состоянию на 29 июля составляет 23,7% вместо необходимых 80%.

Если раньше из соседних регионов красным цветом на карте была обозначена только Ульяновская область, то теперь к ней присоединилась Республика Мордовия.