Стало известно, когда начнут строить еще 7 домов для переселенцев в Заре

29.07.2022 | 17:15

В Пензе возведение дома для переселенцев в микрорайоне Заря идет по графику. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Обустроены внутриплощадочные инженерные сети, возведено четыре этажа здания, выполняется перекрытие плиты пятого этажа.

По словам представителя подрядной организации, технология монолитного каркаса дает возможность ускорить темпы. Объект полностью обеспечен стройматериалами местного производства.

В новом доме - 214 квартир. К декабрю здание рассчитывают ввести в эксплуатацию. После этого план по переселению горожан из ветхого жилья на 2022 год будет выполнен. Тем не менее программа будет работать еще в течение трех лет.

Всего в Заре будет возведено восемь домов. На втором доме забиты контрольные сваи, проведены их испытания, на третьем - подрядчик приступил к подготовке территории. В августе планируется заключение контракта на четвертую многоэтажку, а имеющаяся проектная документация позволяет законтрактовать пятый дом.

Еще три контракта планируется заключить в 2023 году. Тогда же в Заре начнется строительство школы на 1 100 мест.