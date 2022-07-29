Общество

Губернатор: гранты победивших на «iВолге» пензенцев будут удвоены

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Олег Мельниченко поздравил представителей Пензенской области, ставших победителями грантовых конкурсов на молодежном форуме «iВолга», который проходил в Самарском регионе с 21 по 29 июля.

Авторы нескольких проектов по результатам защиты получат средства от Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе.

Самый крупный грант - 500 тысяч рублей - выиграл директор музея занимательных наук «Реактор» Руслан Кондратьев. Он выдвинул инициативу создания первой в мире иммерсивной инсталляции в движущемся составе «Поезда Победы».

Анастасия Федюкина получит 366 тысяч 207 рублей на организацию образовательного интенсива по региональной айдентике «Дизайн-код моего народа».

Еще два человека, Кристина Громова и Марина Березнева, победили в грантовом конкурсе Федерального агентства по делам молодежи.

Проект Кристины «Программа наставничества студенческими объединениями обучающихся школ Пензенской области «Открытое пространство» оказался лучшим в номинации #Ты_не_один, на его реализацию она получит 350 тысяч рублей.

Марина с успехом защитила проект «Школа профессионального роста будущих специалистов по экспертизе и управлению недвижимостью «Студэксперт» и выиграла в номинации #создавай_возможности, ей вручат 80 тысяч рублей.

«В этом году впервые в регионах округа проведены отборочные конкурсы, победители которых были представлены на выставке научно-технического творчества «iВолги». И среди них профессиональное жюри отобрало лучших из лучших. В итоге третье место занял Дмитрий Кулаков из Пензенской области с проектом «Шашки для людей с ограниченными возможностями», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

По мнению Олега Мельниченко, ребята в очередной раз доказали, что в Пензенской области живет талантливая и активная молодежь.

«Мне, конечно же, хочется отметить каждого. Кстати, в этом году на «iВолге» впервые проходила выставка научно-технического творчества, и я горд, что среди победителей оказался пензенец Дмитрий Кулаков. Он создал шашки для людей с ограниченными возможностями.

Гранты, которые получили ребята, мы удвоим за счет областного бюджета. Я обязательно пообщаюсь с ними лично, и мы подумаем, как будем реализовывать их проекты», - высказался глава региона.

25 июля Олег Мельниченко лично посетил X форум «iВолга». Представители делегации (от Пензенской области на форум заявлено самое большое количество участников - 90) тепло встретили губернатора, показали ему шатер региона, выставку абашевской игрушки, рассказали о своих проектах.

«Молодцы! Я знаю, что сюда приехать непросто, надо сначала свои проекты защитить и, по крайней мере, показать себя серьезным образом. Открою секрет: когда в 2013 году форум «iВолга» только начался, я работал как раз в аппарате полномочного представителя Президента РФ в ПФО, был заместителем полпреда Президента РФ. Соответственно, «iВолга» - это лагерь, который, в принципе, я начинал», - рассказал тогда Олег Мельниченко.

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Источник — фото предоставлено пресс-службой молодежного форума ПФО «iВолга», pnzreg.ru
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