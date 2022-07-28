Вертолет доставил двух пациентов из Нижнего Ломова в Пензу

28.07.2022 | 14:03

В четверг, 28 июля, проведена экстренная медицинская эвакуация двух человек с острой сердечной патологией из Нижнеломовской межрайонной больницы в Пензу.

Вертолет санавиации приземлился на площадке возле клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина.

В пути больных сопровождала авиамедицинская бригада скорой помощи.

«Наша основная задача - быстро и безопасно доставить пациентов в тяжелом состоянии до специализированной медицинской организации. Борт вертолета оборудован специальной медицинской аппаратурой для поддержки жизненных функций. Здесь имеется аппарат искусственной вентиляции легких, кардиомонитор, дефибриллятор, инфузомат и все необходимые препараты», - отметил главный врач Пензенской областной станции скорой медицинской помощи Владимир Атякшев.

«В 2022 году на санавиацию предусмотрено 27 млн рублей из областного и федерального бюджетов, что составит 160 летных часов», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.