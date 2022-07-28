Пензенцам рассказали, до каких пор на Московской будет лежать песок

28.07.2022 | 14:40

Песок в верхней части улицы Московской пролежит как минимум до конца этой недели. Такие данные сетевому изданию «ПензаИнформ» предоставила пресс-служба администрации города.

Жители областного центра, прогуливающиеся по реконструированной части пешеходной улицы, не раз задавались вопросом, зачем новую плитку покрыли тонким слоем песка.

Одни предполагали, что его размыло по дорожкам во время ливней, другие указывали на халатность подрядчика, не прибравшего за собой.

Причина оказалась в другом. Как пояснили в мэрии, песок рассыпали для уплотнения швов плитки. Это обязательная процедура, тем более на участке с таким крутым склоном, как вверху Московской.

Планировалось, что песок уберут ко вторнику, 26 июля, но после проверки решили оставить его до конца недели.