Общество

Пензенцам рассказали, до каких пор на Московской будет лежать песок

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Песок в верхней части улицы Московской пролежит как минимум до конца этой недели. Такие данные сетевому изданию «ПензаИнформ» предоставила пресс-служба администрации города.

Жители областного центра, прогуливающиеся по реконструированной части пешеходной улицы, не раз задавались вопросом, зачем новую плитку покрыли тонким слоем песка.

Одни предполагали, что его размыло по дорожкам во время ливней, другие указывали на халатность подрядчика, не прибравшего за собой.

Причина оказалась в другом. Как пояснили в мэрии, песок рассыпали для уплотнения швов плитки. Это обязательная процедура, тем более на участке с таким крутым склоном, как вверху Московской.

Планировалось, что песок уберут ко вторнику, 26 июля, но после проверки решили оставить его до конца недели.

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Гость||

Ничего не нужно убирать,зимой будет не скользко. Да и ливнёвку пусть засыпет хорошенько,тогда можно выделять дополнительные средства на приведение ливнёвки в порядок...

Всё хорошо.

Гость||

Завтра будут ливни, так что большую часть смоет в ливневки и забьет их, остальное ветром разнесет по округе.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Как пояснили в мэрии, песок рассыпали для уплотнения швов плитки.
Мэрия, вас просто обманули! Швы плитки песком не уплотняют.

Гость||

Ладно, песку на Московской нашли прекрасное оправдание. И пусть это не удобно для пешеходов, но ладно - типо так надо по технологии. (Серьезно???) Но сколько будет лежать на тротуарах ул. Кирова крошка от снятого асфальта! Неделю тротуары в ужасном состоянии - песок, пыль, камушки. Неужели так сложно просто подмести тротуар, что бы не создавалось ощущение жизни в грязном, бесхозном городе... Из таких "мелочей" складывается впечатление о городе, а не от наставленных памятников

Гость||

Опять подрячик развел управ.капитал.строительства)))))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Планировалось, что песок уберут ко вторнику, 26 июля, но после проверки решили оставить его до конца недели.
Что горожане плохо утромбовали своими подошвами песок? Надо бы пожурить: Надо больше ходить, четче шаркать - пока весь по швам не засыпится

Гость||

Ну как можно нести такой бред! Песок из швов вымоется ливнем.

Швы всегда заполняли гарцовкой, в крайнем случае - готовой цементно-песчаной смесью.

Кого же принимают в мэрию на работу? Наверное с IQ менее 69?

Им лапшу на уши вешают, а они снимают её причмокивая и говорят, ещё давай?

Чем больше в мерии дубов, тем крепче мостовые Пензы!

Слава Гениалиссимусу!

Гость||

Гость писал(a):

Что горожане плохо утромбовали своими подошвами песок? Надо бы пожурить: Надо больше ходить, четче шаркать - пока весь по швам не засыпится
Нее. Ливневки ещё не забились!

Гость||

Гость писал(a):

Нее. Ливневки ещё не забились!
А они есть???

Гость||

Между брусчаткой оставлены глубокие и широкие не заполненные швы. Полагаю это для того, что бы они со временем забились грязью и семенами трав и годика через два на Московской будет газоно-тротуар. Этакое ноу-хау в благоустройстве, а его авторы - кандидаты на Шнобелевскую премию.

Гость||

Гость писал(a):

Нее. Ливневки ещё не забились!

А они есть???

Ты их видишь? Нет. И я нет. Но они есть!(по крайней мере на бумаге), а значит их надо будет ремонтировать.

Гость||

Гость писал(a):

а его авторы - кандидаты на Шнобелевскую премию.
А не допускаете перекладку плитки через годок-другой для поднятия бабла?

Гость||

Гость писал(a):

в мерии
Грамотеи, прямо. Правильно писать "в мэрии).

Гость||

Гость писал(a):

Грамотеи, прямо. Правильно писать "в мэрии
Так то оно так, но "в мерии" точнее передает суть.

Гость||

Гость писал(a):

Так то оно так, но "в мерии" точнее передает суть.
От слова мерин? Сивый, который врет?

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Имя: Гость
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