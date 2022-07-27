В регионе уделят особое внимание производству сахарной свеклы

27.07.2022 | 12:18

В Пензенской области стартовала уборочная кампания. Ее особенности губернатор Олег Мельниченко обсудил с зампредом регионального правительства - министром сельского хозяйства Романом Калентьевым.

«25 июля наши аграрии приступили к уборке зерновых культур, зашли в поля в Башмаковском и Белинском районах. Виды на урожай - 50-55 центнеров с гектара, что на 10-12% выше показателей прошлого года. Горюче-смазочными материалами мы обеспечены. Цена нормальная, не выше уровня прошлого года. Уборочная техника готова, даже начали подготовку машин к севу озимых», - доложил Роман Калентьев.

Глава региона поручил уделить особое внимание сахарной свекле, отметив, что погодные условия для этой культуры сложились достаточно благоприятные.

«Сахар - это стратегический продукт, и мы должны произвести его не меньше, чем в прошлом году, а может быть, даже и больше. Предприятия уже готовятся к приемке нового урожая сахарной свеклы, на Земетчинском сахзаводе запущена линия по фасовке сахара. Это позволит сократить цепочку поставки от производителя до торговой сети», - подчеркнул Олег Мельниченко.

В 2022 году сельхозпроизводители планируют убрать сахарную свеклу с территории в 54 тыс. гектаров, зерновые и зернобобовые культуры (включая кукурузу) - с 868,3 тыс., подсолнечник - с 315,5 тыс., картофель - с 22,2 тыс., овощей - с 4,8 тыс. гектаров.

«Планируется произвести не менее 2,5 млн тонн зерна, 2,2 млн тонн сахарной свеклы, 600 тыс. тонн масличных культур, 295 тыс. тонн картофеля, 110 тыс. тонн овощей. Это позволит загрузить увеличивающиеся мощности перерабатывающих предприятий, обеспечить население области необходимыми продуктами питания, а животноводческую отрасль - сбалансированными кормами. Излишки будут направлены на экспорт», - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Кроме того, губернатор напомнил Роману Калентьеву о необходимости представить законопроект по восстановлению плодородия почвы на рассмотрение депутатам Законодательного собрания региона в августе-сентябре. Сейчас документ проходит общественные слушания.

«Чтобы в этом году мы приняли закон и успели также принять все необходимые нормативно-правовые акты. Чтобы у наших аграриев было понимание по организации севооборота до начала посевной», - заключил Олег Мельниченко.

На своих страницах в социальных сетях он поздравил всех аграриев с началом уборочной кампании и назвал новый закон, нацеленный на заботу о земле, важным шагом на пути к обеспечению продовольственной безопасности.