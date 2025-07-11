Отмечен вклад «ФосАгро-Волга» в развитие сельского хозяйства РФ

11.07.2025 | 19:00

Erid: 2Vfnxy6qbAY

Минсельхоз РФ отметил вклад «ФосАгро-Волга» в развитие сельского хозяйства страны. На выставке «Всероссийский день поля», которая проходила в Волгограде, генеральный директор компании Денис Сметов удостоен звания «Почетный работник агропромышленного комплекса России».

Церемонию награждения в первый день работы выставки провел директор департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов. Он отметил, что в развитии АПК ключевую роль играют агротехнологии, которые помогают добиваться стабильного результата независимо от погоды и прочих внешних факторов.

«Вклад «ФосАгро-Регион» в технологическую поддержку аграриев заслуживает высокой оценки, так же как и усилия компании в развитии инфраструктуры и логистики удобрений и семян, продвижении комплексных решений. Мне приятно вручить эти награды руководителям региональных компаний сети. Это те регионы, в которых мы уже сегодня видим результаты их качественной работы в виде достойных и качественных урожаев, а также в социально-экономическом развитии», - подчеркнул Роман Некрасов.

«ФосАгро-Волга» - традиционный партнер аграриев Поволжья в сфере минерального питания растений. Компания входит в крупнейшую российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (группа «ФосАгро»).

На выставке награды получили 7 региональных руководителей сети.

Генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк поздравил сотрудников с получением званий.

«Наша цель - сделать доступными для аграриев передовые агротехнологии за счет развития инфраструктуры, расширения ассортимента, внедрения современных агрохимических сервисов, продвижения комплексных решений. Российские аграрии должны иметь возможность планомерно повышать продуктивность своих полей, оптимизировать затраты и получать прибыль. Все это напрямую зависит от профессионалов в регионах, их глубокого знания отраслевой ситуации на местах, умении анализировать, прогнозировать и превентивно решать любые вопросы, которые могут влиять на темпы развития агропромышленного комплекса. Рад, что заслуги наших сотрудников получили заслуженное признание», - отметил Андрей Вовк.

Директор «ФосАгро-Волга» Денис Сметов - кандидат биологических наук, под его руководством компания стала одним из крупнейших поставщиков минеральных удобрений аграриям Поволжья. В частности, суммарные поставки в Пензенскую и Нижегородскую области, республики Татарстан, Башкортостан, Мордовию, Марий Эл и Чувашию только за последние 5 лет превысили 1,5 млн тонн.

Компания продолжает развивать логистику минеральных удобрений. В рамках соглашения о сотрудничестве идет строительство нового центра дистрибуции в Каменском районе. Современные логистические комплексы компании уже работают в Татарстане и Нижегородской области.

«ФосАгро-Волга» сделала доступным аграриям современный сервис агрохимического обследования почв. Отбор образцов эксперты компании проводят с помощью автоматизированных почвенных пробоотборников, а анализ – в собственной агрохимической лаборатории «ФосАгро-Регион». Она прошла проверку в Росаккредитации, что означает признание итогов лабораторных исследований органами государственной власти.

По итогам агрохимического обследования аграрии получают картограмму почвенного плодородия и рекомендации по работе с удобрениями, применение которых способствует сокращению затрат и росту урожайности. Таким образом, компания обеспечивает не только надежные поставки современных минеральных удобрений, но и их рациональное использование.

«ФосАгро-Волга» развивает также дистрибуцию семян отечественной селекции, сопровождая их рекомендациями по выбору системы минерального питания.

Компания способствует и социальному развитию на территориях своего присутствия. В Пензенской области она помогает юным мотогонщикам, поддерживает соревнования по мотоспорту.

«Развитие - процесс комплексный. Непременным условием для него остается доступ к новым возможностям. Это мы и реализуем на практике, во всех направлениях своей работы, включая и социальную сферу. Рад, что наши усилия приносят достойные результаты», - подчеркнул Денис Сметов.

«ФосАгро» восьмой год подряд выступает генеральным спонсором главной аграрной выставки страны – «Дня поля». Компания не только обеспечила системами минерального питания демонстрационные посевы отечественных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, традиционно выращиваемых в Волгоградской области, но и представила на площади 2 тыс. кв. м собственную экспозицию отечественных гибридов, выращенных с применением комплексной технологии «ФосАгро-Регион».

Компания поддержала и деловую программу выставки: организовала семинар для аграриев, посвященный системному подходу к урожайности. Эксперты «ФосАгро-Регион» приняли участие в круглых столах Госсорткомиссии и департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза России, на которых обсуждали раскрытие генетического потенциала сортов и гибридов и повышение эффективности применения минеральных удобрений для засушливой зоны.

Стенд компании на мероприятии посетили глава Минсельхоза России Оксана Лут и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В их присутствии состоялось подписание соглашений о сотрудничестве в сфере реализации на территории Волгоградской области программы ключевого социального проекта «ФосАгро» «Детям России - образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД). Подписи под документом поставили замгубернатора Волгоградской области Василий Иванов, президент программы «Детям России - образование, здоровье и духовность», президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта Ренат Лайшев и генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.

Реклама. Заказчик - ООО «ФосАгро-Волга». ИНН 5225002704.