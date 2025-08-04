Из Пензенской области отправили зерно в Латвию, Бельгию и Турцию

04.08.2025 | 16:08

За 7 месяцев 2025 года Пензенская область экспортировала 3,78 тыс. тонн зерна.

За границу отправили 3,19 тыс. тонн продовольственного льна, 216 тонн кормовой вики, 197 тонн семян горчицы, 88 тонн сушеной чечевицы, 66 тонн сушеного нута и 22 тонны гречневой крупы.

Лен отгрузили в Белоруссию, Латвию и Бельгию; чечевицу, гречу и нут - в Турцию; горчицу - в Германию. Вику экспортировали в Белоруссию.

Партии ушли как железнодорожным, так и автомобильным транспортом в сопровождении фитосанитарных сертификатов, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

В 2024 году из региона за границы России было вывезено около 84,94 тыс. тонн зерна. В 2023-м экспортировали 76,03 тыс. тонн.