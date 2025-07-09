В Бековском районе аист устроил гнездо на стеле

09.07.2025 | 09:31

В селе Вертуновка Бековского района впервые зафиксировали гнездование белого аиста. Птица устроила себе «дом» на стеле в центре населенного пункта.

Видео с аистом опубликовало региональное министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования утром в среду, 9 июля.

«Ранее гнездование аиста наблюдалось только в другой части Бековского района, а теперь этот великолепный пернатый украсил это село своим присутствием», - отметили в ведомстве.

Специалисты попросили жителей региона бережно относиться к птицам, облюбовавшим себе уголок, и создавать для них комфортные условия.

Белый аист - редкий перелетно-гнездящийся вид, занесенный в Красную книгу Пензенской области. Это крупная птица с длинными ногами, клювом и шеей, покрытая белыми перьями с окантовкой крыльев черными маховыми. В регион аисты прилетают в начале апреля и селятся одиночными парами.