На въездах в леса Пензенской области установили более 700 шлагбаумов

27.07.2022 | 11:48

В Пензенской области предпринимаются значительные усилия для противостояния лесным пожарам.

Как сообщили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, в регионе созданы и восстановлены минерализованные полосы общей протяженностью 8 766 км.

Установлено более 700 шлагбаумов для ограничения посещения лесов, размещено более 500 стендов для ознакомления населения с информацией о мерах предупреждения лесных пожаров.

На встречах со школьниками и сходах сельских жителей и дачников сотрудники лесничеств проводят беседы о запрете выжигания сухой травы, о начальных действиях при обнаружении возгораний, напоминают о едином телефонном номере прямой линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.

Пожароопасный сезон в регионе стартовал 10 апреля. За разведение огня в необорудованных для этого местах, брошенные спички или окурки, выжигание травы под деревьями и другие нарушения гражданам грозит штраф до 3 000 рублей.

Противопожарное обустройство лесов в регионе продолжается. В апреле в региональном минлесхозе заявили о намерении реконструировать 67,8 км дорог данного назначения и прочистить 592 км просек.