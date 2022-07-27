Общество

На въездах в леса Пензенской области установили более 700 шлагбаумов

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В Пензенской области предпринимаются значительные усилия для противостояния лесным пожарам.

Как сообщили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, в регионе созданы и восстановлены минерализованные полосы общей протяженностью 8 766 км.

Установлено более 700 шлагбаумов для ограничения посещения лесов, размещено более 500 стендов для ознакомления населения с информацией о мерах предупреждения лесных пожаров.

На встречах со школьниками и сходах сельских жителей и дачников сотрудники лесничеств проводят беседы о запрете выжигания сухой травы, о начальных действиях при обнаружении возгораний, напоминают о едином телефонном номере прямой линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.

Пожароопасный сезон в регионе стартовал 10 апреля. За разведение огня в необорудованных для этого местах, брошенные спички или окурки, выжигание травы под деревьями и другие нарушения гражданам грозит штраф до 3 000 рублей.

Противопожарное обустройство лесов в регионе продолжается. В апреле в региональном минлесхозе заявили о намерении реконструировать 67,8 км дорог данного назначения и прочистить 592 км просек.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Установлено более 700 шлагбаумов для ограничения посещения лесов,
Что бы грибники на машинах не видели лесных порубок? Так это давно так делали,ещё деревья специально валили поперёк дороги.

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