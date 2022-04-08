Пензенцам напомнили о штрафах за нарушение пожарной безопасности

08.04.2022 | 17:48

В воскресенье, 10 апреля, в Пензенской области открывается пожароопасный сезон.

В этот период в лесах недопустимо:

- использовать открытый огонь в не оборудованных для этого местах;

- бросать спички, окурки и горящую золу из курительных трубок;

- заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить или пользоваться открытым огнем вблизи заправляемых машин;

- оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы (бумагу, ткань и другие);

- самостоятельно выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях и в лесу.

Садоводам, чьи участки примыкают к лесу, рекомендуется:

- не допускать сжигания сухой травы и мусора на садоводческих участках и прилегающих к ним территориях;

- постоянно иметь в запасе не менее 200 л воды;

- обеспечить противопожарное обустройство по границе с лесом.

«За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность», - предупредили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Штраф на граждан накладывается в размере до 3 тыс. руб., на должностных лиц - до 20 тыс. руб., на юридических лиц - до 200 тыс. руб.

За выжигание хвороста, лесной подстилки и сухой травы грозит штраф до 250 тыс. руб, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - до 500 тыс. руб.

Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем карается не только денежным штрафом, но и принудительными работами либо лишением свободы на срок до 4 лет. За умышленный поджог штраф составляет до 1 млн руб. либо предусмотрено лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере от 200 до 500 тыс. руб.

«Напоминаем: в случае если вы стали свидетелем возгорания в лесу, немедленно сообщите об этом по телефонам: 8 (800) 100-94-00, 62-84-50», - обратились к жителям области в пресс-службе минлесхоза.