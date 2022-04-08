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Общество

Пензенцам напомнили о штрафах за нарушение пожарной безопасности

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В воскресенье, 10 апреля, в Пензенской области открывается пожароопасный сезон.

В этот период в лесах недопустимо:

- использовать открытый огонь в не оборудованных для этого местах;

- бросать спички, окурки и горящую золу из курительных трубок;

- заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить или пользоваться открытым огнем вблизи заправляемых машин;

- оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы (бумагу, ткань и другие);

- самостоятельно выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях и в лесу.

Садоводам, чьи участки примыкают к лесу, рекомендуется:

- не допускать сжигания сухой травы и мусора на садоводческих участках и прилегающих к ним территориях;

- постоянно иметь в запасе не менее 200 л воды;

- обеспечить противопожарное обустройство по границе с лесом.

«За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность», - предупредили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Штраф на граждан накладывается в размере до 3 тыс. руб., на должностных лиц - до 20 тыс. руб., на юридических лиц - до 200 тыс. руб.

За выжигание хвороста, лесной подстилки и сухой травы грозит штраф до 250 тыс. руб, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - до 500 тыс. руб.

Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем карается не только денежным штрафом, но и принудительными работами либо лишением свободы на срок до 4 лет. За умышленный поджог штраф составляет до 1 млн руб. либо предусмотрено лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере от 200 до 500 тыс. руб.

«Напоминаем: в случае если вы стали свидетелем возгорания в лесу, немедленно сообщите об этом по телефонам: 8 (800) 100-94-00, 62-84-50», - обратились к жителям области в пресс-службе минлесхоза.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

Слов нет. Вся "помощь" дачникам. Все дорожает. Люди цветы перекапывают и картошку сажают. А тут какая "помощь"

Гость||

Шашлыки можно жарить-то? Или снова запрет? Говорить нельзя, писать нельзя, жарить нельзя, скоро запрптят дышсть и думать!

Гость||

А что у нас "не запрет"? Нет такого. Вся власть нацелена народ чморить (кроме самих себя). Поэтому и население не увеличивается. Ну им пока нефти и газа хватает. А потом... хоть трава не расти.

Имя: Гость
Комментарий:

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