Общество

На дороги Заречного выйдет снегоуборочная техника

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В ближайшие дни по дорогам в Заречном проедет снегоуборочная техника. Таким образом местные коммунальные службы намерены проверить ее готовность к зиме. Испытания планируется проводить всю текущую неделю.

«Сейчас идет ремонт тяжелой техники, тракторов, снегоуборочных машин, снегопогрузчиков. Некоторые из них находятся в боксе. Для улучшения состояния дорог в зимний период закупают новое оборудование. Также необходимо заменить гидравлические системы и масло», - сообщил портал «Заречье сегодня».

Подготовку должны завершить к 1 сентября.

Прошлая зима в регионе была снежной. В январе из закрытого города ежедневно вывозили до 800 кубометров снега, было задействовано 20 спецавтомобилей.

В Пензе смотр снегоуборочной техники обычно проводят в октябре.

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Гость||

Оплатить им вывоз снега в августе не забудьте. ГЛОНАС же покажет работу)))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В ближайшие дни по дорогам в Заречном проедет снегоуборочная техника.
Стою на асфальте в лыжи обутый....

Гость||

Я всегда знал,что в пензе 19 живут самые ...тые

Гость||

А потом счета жителям за уборку снега. В июле.

Имя: Гость
Комментарий:

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