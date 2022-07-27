На дороги Заречного выйдет снегоуборочная техника

27.07.2022 | 08:29

В ближайшие дни по дорогам в Заречном проедет снегоуборочная техника. Таким образом местные коммунальные службы намерены проверить ее готовность к зиме. Испытания планируется проводить всю текущую неделю.

«Сейчас идет ремонт тяжелой техники, тракторов, снегоуборочных машин, снегопогрузчиков. Некоторые из них находятся в боксе. Для улучшения состояния дорог в зимний период закупают новое оборудование. Также необходимо заменить гидравлические системы и масло», - сообщил портал «Заречье сегодня».

Подготовку должны завершить к 1 сентября.

Прошлая зима в регионе была снежной. В январе из закрытого города ежедневно вывозили до 800 кубометров снега, было задействовано 20 спецавтомобилей.

В Пензе смотр снегоуборочной техники обычно проводят в октябре.