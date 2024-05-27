Глава Кузнецка потребовал избавить городские улицы от лошадей

27.05.2024 | 16:07

Лошадям в городе делать нечего, заявил глава Кузнецка Сергей Златогорский на планерке в администрации в понедельник, 27 мая. Так он прокомментировал ситуацию, о которой местные жители не раз сообщали в соцсети «ВКонтакте» и Telegram.

«Когда примут меры? Снова к горе-хозяйке лошадей. Спортивное поле школы № 17. Гуляет лошадь, одна, без присмотра. Когда это закончится? Если хотите пасти лошадей, у нас есть поле, а здесь мало того что школа, так еще и может выбежать на проезжую часть - и все. Никого следящим за животными нет даже близко. Пора забрать животных оттуда, либо просто их посшибают», «По фекалиям неприятно ходить, а уж если мячи попадут случайно, то извините», - жаловались кузнечане 13 мая.

23-го числа в городской группе во «ВКонтакте» выложили фотографии навоза на тротуарной плитке. «Улица Белинского, лошадки гуляли, красота. Только убирать, видимо, некому», - подписал снимки автор.

На планерке главе Кузнецка доложили, что хозяев лошадей ищут.

«Лошадям в городе делать нечего. Я еще буду разбираться, чья какая лошадь мне тут это самое?..» - возмутился Сергей Златогорский. По его мнению, животные должны пастись на задворках у владельцев.

«В ипподром город превращать не будем, запрещаю категорически. Предупредите всех!» - подытожил глава Кузнецка, обращаясь к подчиненным.