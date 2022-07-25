Сетевое издание|18+|Понедельник|25 июл 2022|19:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |

Общество

В пензенском СУ СКР подвели итоги первой половины 2022 года

Печать
Telegram

Только за первое полугодие 2022-го возбуждено 653 уголовных дела, 463 направлено в суд. Об итогах работы пензенских следователей доложил на коллегии, приуроченной к профессиональному празднику сотрудников, исполняющий обязанности руководителя регионального управления СКР Владимир Архангельский.

«Говоря о новых тенденциях, следует отметить, что в условиях проведения специальной военной операции на Донбассе и Украине появились новые статьи Уголовного кодекса РФ. Борьба с фейками о действиях Вооруженных сил России ведется на территории всей страны. Следственное управление по Пензенской области также имеет опыт расследования уголовного дела по статье 207.3 УК РФ (по факту публичного распространения под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации)», - сообщил он.

В настоящее время дело рассматривается в суде.

Приоритетные задачи следователей - раскрытие преступлений, связанных с коррупцией, выявление противоправных деяний в отношении социально незащищенных категорий граждан. Эту работу выполняет коллектив профессионалов.

«Хотелось бы отметить слаженную, очень конструктивную работу Законодательного собрания и следственного управления по совершенствованию нормативно-правовой базы как федерального, так и регионального уровня», - подчеркнул председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

«Ваши знания и бесценный опыт - фундамент и основа профессионализма и мастерства в современной системе следственных органов. Примите самые искренние поздравления, удачи вам в дальнейшей службе, всего вам наилучшего!» - обратился к собравшимся главный федеральный инспектор по Пензенской области Сергей Щеткин.

В профессиональный праздник пензенским следователям вручили ведомственные награды: знаки отличия, медали, благодарственные письма.

Отметили и представителей СМИ, которые освещают работу регионального управления следственного комитета. Благодарственные письма получили журналисты 11 канала Павел Лютов и Екатерина Воробьева.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте