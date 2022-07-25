В пензенском СУ СКР подвели итоги первой половины 2022 года

25.07.2022 | 18:30

Только за первое полугодие 2022-го возбуждено 653 уголовных дела, 463 направлено в суд. Об итогах работы пензенских следователей доложил на коллегии, приуроченной к профессиональному празднику сотрудников, исполняющий обязанности руководителя регионального управления СКР Владимир Архангельский.

«Говоря о новых тенденциях, следует отметить, что в условиях проведения специальной военной операции на Донбассе и Украине появились новые статьи Уголовного кодекса РФ. Борьба с фейками о действиях Вооруженных сил России ведется на территории всей страны. Следственное управление по Пензенской области также имеет опыт расследования уголовного дела по статье 207.3 УК РФ (по факту публичного распространения под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации)», - сообщил он.

В настоящее время дело рассматривается в суде.

Приоритетные задачи следователей - раскрытие преступлений, связанных с коррупцией, выявление противоправных деяний в отношении социально незащищенных категорий граждан. Эту работу выполняет коллектив профессионалов.

«Хотелось бы отметить слаженную, очень конструктивную работу Законодательного собрания и следственного управления по совершенствованию нормативно-правовой базы как федерального, так и регионального уровня», - подчеркнул председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

«Ваши знания и бесценный опыт - фундамент и основа профессионализма и мастерства в современной системе следственных органов. Примите самые искренние поздравления, удачи вам в дальнейшей службе, всего вам наилучшего!» - обратился к собравшимся главный федеральный инспектор по Пензенской области Сергей Щеткин.

В профессиональный праздник пензенским следователям вручили ведомственные награды: знаки отличия, медали, благодарственные письма.

Отметили и представителей СМИ, которые освещают работу регионального управления следственного комитета. Благодарственные письма получили журналисты 11 канала Павел Лютов и Екатерина Воробьева.