В Каменке добровольцы расчистили детские площадки

25.07.2022 | 19:15

Большой трудовой десант высадился в зонах отдыха города Каменки. Представители местного молодежного парламента и неравнодушные граждане взялись за метлы, грабли, вооружились мешками для мусора. Основное направление - детские площадки, именно их участники акции по наведению чистоты выбрали в качестве основных объектов для благоустройства.

«Мы решили не критиковать, а просто показать пример, что проще взять и сделать, чем писать множество комментариев, которые никак не помогают и мусор не убирают. Ребята-волонтеры всегда отзываются сразу, школьники, студенты. Это большой показатель, как нужно вести свою работу», - рассказала организатор акции Юлия Лукичева.

На детских площадках иногда отдыхают и взрослые, причем не всегда сознательные, оставляя в местах для развлечения малышей горы отходов. Это подтвердили и активисты старшего возраста, тоже принявшие участие в экологическом мероприятии.

«Мусор совершенно не детский - вынужден сообщить эту горькую истину», - отметил участник акции Владимир Сергейчук.

Мини-городки были установлены совсем недавно - в 2021 году.

«Площадки замечательные, пользуются популярностью у местных жителей. Очень хочется, чтобы они подольше сохранились в таком виде, поэтому мы их сегодня облагораживаем, убираемся, подметаем. Была большая гроза, здесь много веток. Следов человеческой деятельности тоже много: пластиковые бутылки, пакеты от чипсов», - прокомментировала соорганизатор акции Вера Глинская.

Мероприятие по наведению чистоты в Каменке стало далеко не первым и, как говорят организаторы, не будет последним.