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Общество

Пензенцев ждет гастрономический вояж с гренками «Хруст Craft»

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Компания АО «Регион-Продукт» расширила популярную линейку серии Craft и обогатила ее новыми вкусами.

Это хрустящие ароматные гренки «Хруст Craft» с традиционными вкусами национальных блюд Италии, Испании и Кореи: «Пармезан и песто», «Чоризо», «Кимчи рамен», «Итальянский твердый сыр».

Новая серия гренок производится из настоящего ржано-пшеничного хлеба, изготовленного в собственной пекарне. Для достижения аутентичного вкуса используется натуральное подсолнечное масло высшего сорта, оригинальные специи и другие высококачественные компоненты.

Производитель уверен, что каждый из новых продуктов станет для жителей Сурского края мини-путешествием в другую страну.

Гренки «Хруст Craft» от компании «Регион-Продукт» можно найти в магазинах Пензы и Пензенской области.

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