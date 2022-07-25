Пензенцев ждет гастрономический вояж с гренками «Хруст Craft»

25.07.2022 | 09:49

Компания АО «Регион-Продукт» расширила популярную линейку серии Craft и обогатила ее новыми вкусами.

Это хрустящие ароматные гренки «Хруст Craft» с традиционными вкусами национальных блюд Италии, Испании и Кореи: «Пармезан и песто», «Чоризо», «Кимчи рамен», «Итальянский твердый сыр».

Новая серия гренок производится из настоящего ржано-пшеничного хлеба, изготовленного в собственной пекарне. Для достижения аутентичного вкуса используется натуральное подсолнечное масло высшего сорта, оригинальные специи и другие высококачественные компоненты.

Производитель уверен, что каждый из новых продуктов станет для жителей Сурского края мини-путешествием в другую страну.

Гренки «Хруст Craft» от компании «Регион-Продукт» можно найти в магазинах Пензы и Пензенской области.