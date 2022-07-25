12 жителей Пензенской области с COVID-19 попали в стационар

25.07.2022 | 13:47

В Пензенской области зафиксировали еще 44 факта заражений коронавирусом.

26 - в Пензе, 4 - в Заречном, 3 - в Никольском районе, по 2 - в Мокшанском, Пензенском и Тамалинском, по 1 - в Вадинском, Кузнецком, Башмаковском, Нижнеломовском и Шемышейском.

За сутки госпитализация потребовалась 12 жителям региона с коронавирусом.

«24 июля выздоровевших 29 человек. Итого выздоровевших - 182 378. Умерших - 2 (5 982)», - сообщили в областном оперативном штабе.

За два с лишним года с начала пандемии в Пензенском регионе подтвердилось 188 794 случая заражения COVID-19. Область остается в красной зоне по заболеваемости.