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Общество

12 жителей Пензенской области с COVID-19 попали в стационар

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В Пензенской области зафиксировали еще 44 факта заражений коронавирусом.

26 - в Пензе, 4 - в Заречном, 3 - в Никольском районе, по 2 - в Мокшанском, Пензенском и Тамалинском, по 1 - в Вадинском, Кузнецком, Башмаковском, Нижнеломовском и Шемышейском.

За сутки госпитализация потребовалась 12 жителям региона с коронавирусом.

«24 июля выздоровевших 29 человек. Итого выздоровевших - 182 378. Умерших - 2 (5 982)», - сообщили в областном оперативном штабе.

За два с лишним года с начала пандемии в Пензенском регионе подтвердилось 188 794 случая заражения COVID-19. Область остается в красной зоне по заболеваемости.

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Гость||

Накой фиг это всё знать? Давайте по поводу каждой разновидности простуды новость рожать.

Гость||

а с другими болезнями сколько в больничку попали? давайте уж полную статистику ежедневно, а то ковид-то поднадоел уже, туфтовые новости у вас Пи, тьфу!

Гость||

любые новости про ковид это пропаганда ? кто платит за это ?

Имя: Гость
Комментарий:

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