Жители Сурска об отходах спиртзавода: Скоро во дворы польется

В Сурске официально зафиксировали факт нарушения, касающийся деятельности спиртзавода, который выливает на поля барду (отходы в виде гущи).
Местные жители поднимали вопрос о нанесении вреда экологии еще в апреле, на днях они напомнили о до сих пор не решенной проблеме на странице губернатора во «ВКонтакте».
«Там нечем дышать, все поля залиты... О какой экологии идет речь? Людям во дворы скоро польется!» - возмутилась Наталья С.
Представитель областного правительства объяснил женщине, что спиртзавод относится к объектам федерального государственного экологического надзора и «входит в полномочия Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской и Пензенской областям».
«О выявленном факте нарушения Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области проинформировало Росприроднадзор для принятия мер реагирования», - говорится в ответе.
Сколько еще людям ждать решения проблемы, не уточняется.
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