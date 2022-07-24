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Общество

Жители Сурска об отходах спиртзавода: Скоро во дворы польется

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В Сурске официально зафиксировали факт нарушения, касающийся деятельности спиртзавода, который выливает на поля барду (отходы в виде гущи).

Местные жители поднимали вопрос о нанесении вреда экологии еще в апреле, на днях они напомнили о до сих пор не решенной проблеме на странице губернатора во «ВКонтакте».

«Там нечем дышать, все поля залиты... О какой экологии идет речь? Людям во дворы скоро польется!» - возмутилась Наталья С.

Представитель областного правительства объяснил женщине, что спиртзавод относится к объектам федерального государственного экологического надзора и «входит в полномочия Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской и Пензенской областям».

«О выявленном факте нарушения Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области проинформировало Росприроднадзор для принятия мер реагирования», - говорится в ответе.

Сколько еще людям ждать решения проблемы, не уточняется.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Там нечем дышать, все поля залиты... О какой экологии идет речь? Людям во дворы скоро польется!» -
Пишите в администрацию президента В.В.Путина и Генеральную прокуратуру...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Представитель областного правительства объяснил женщине
penzainform.ru писал(a):
что спиртзавод относится к объектам федерального государственного экологического надзора и «входит в полномочия Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской и Пензенской областям».
penzainform.ru писал(a):
Местные жители поднимали вопрос о нанесении вреда экологии

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