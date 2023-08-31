В пензенских школах могут появиться фандоматы

31.08.2023 | 07:46

Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев предложил устанавливать в школах всех российских регионов фандоматы - устройства для раздельного сбора тары. Соответствующее письмо он направил министру просвещения Сергею Кравцову.

По мнению Дениса Буцаева, фандоматы в учебных заведениях - это не только шаг для создания экономики замкнутого цикла, но и инструмент для экологического просвещения учеников.

«РЭО предлагает Минпросвещению в преддверии нового учебного года рассмотреть возможность установки фандоматов в школах всех регионов страны. Школьники смогут сдавать бутылки и банки из алюминия, полиэтилентерефталата (ПЭТ) и стекла, получая за это вознаграждение», - объяснил он «Известиям».

На деньги или баллы, полученные за сдачу тары, школьники смогут оплачивать проезд или обеды.

Сейчас проект по использованию в школах фандоматов реализуется в Подмосковье, Татарстане и Башкортостане. В целом с сентября 2021 года по март 2023-го с помощью устройств было собрано 25 тонн вторичных материальных ресурсов, говорится в письме руководителя РЭО.