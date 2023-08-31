Сетевое издание|18+|Четверг|31 авг 2023|08:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В пензенских школах могут появиться фандоматы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев предложил устанавливать в школах всех российских регионов фандоматы - устройства для раздельного сбора тары. Соответствующее письмо он направил министру просвещения Сергею Кравцову.

По мнению Дениса Буцаева, фандоматы в учебных заведениях - это не только шаг для создания экономики замкнутого цикла, но и инструмент для экологического просвещения учеников.

«РЭО предлагает Минпросвещению в преддверии нового учебного года рассмотреть возможность установки фандоматов в школах всех регионов страны. Школьники смогут сдавать бутылки и банки из алюминия, полиэтилентерефталата (ПЭТ) и стекла, получая за это вознаграждение», - объяснил он «Известиям».

На деньги или баллы, полученные за сдачу тары, школьники смогут оплачивать проезд или обеды.

Сейчас проект по использованию в школах фандоматов реализуется в Подмосковье, Татарстане и Башкортостане. В целом с сентября 2021 года по март 2023-го с помощью устройств было собрано 25 тонн вторичных материальных ресурсов, говорится в письме руководителя РЭО.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте