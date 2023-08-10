Куда в Пензе сдать люминесцентные лампы?

10.08.2023 | 12:30

Вопрос от интернет-пользователя

У меня скопилось много люминесцентных ламп, боюсь выкидывать в обычный мусор. Что с ними делать?

Ответ специалиста

Люминесцентные лампы нельзя выбрасывать с обычными бытовыми отходами из-за их вреда для здоровья людей, животных и окружающей среды. Дело в том, что они содержат ртуть, которая является очень опасным веществом. Такое оборудование должно быть утилизировано специальным образом.

В Пензе прием ртутьсодержащих ламп, градусников и других приборов осуществляет ООО «МедПром», находящееся по адресу улица Рябова, 30а. Там отходы перерабатывают и утилизируют.

Однако это не бесплатно, стоимость рассчитывается из количества отходов и их состояния. Например, целые лампы оплачиваются поштучно, а у разбитых цена за килограмм.

Если же тратить деньги за сдачу не хочется, можно дождаться проведения экологической акции и избавиться от ламп бесплатно.