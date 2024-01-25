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Экономика

Вопрос о загрязнении «Маяком» старицы Суры обсудили в Совфеде

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В среду, 24 января, в Совете Федерации ФС РФ обсудили ситуацию, сложившуюся в Пензенской области в результате загрязнения старицы Суры ОАО «Маяк».

«Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных поднял вопрос о расширении профилактических мер при осуществлении контрольно-надзорной деятельности на примере реализации плана мероприятий по достижению нормативов допустимых сбросов на водовыпуске в реку Старая Сура предприятием «Маяк» в Пензенской области», - сообщили в пресс-службе Совфеда.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко подчеркнула, что прекращения работы «Маяка» не допустят, в июне 2024 года в полную силу заработают современные очистные сооружения.

По ее мнению, прежде чем применять к предприятиям какие-либо санкции, им нужно помочь с соблюдением новых, более жестких экологических требований.

«Вовремя включились, можно сказать спасли предприятие от закрытия. Коллеги, легче всего принять решение и закрыть, но так можно все закрыть. И председатель правительства настраивает все контролирующие органы на консультирование», - цитирует Валентину Матвиенко «Парламентская газета».

Она уточнила: экологические требования, безусловно, должны строго соблюдаться, но необходимо реалистично определять сроки для предприятий, оказывать им поддержку, а после уже с них спрашивать.

«Вопрос о реконструкции очистных сооружений предприятия находится на контроле профильного комитета верхней палаты парламента», - заключили в пресс-службе Совфеда.

Жалобы на экокатастрофу в районе «Маяка» поступают от пензенцев на протяжении нескольких лет. Так, в ноябре 2020-го горожане обнаружили погибшую рыбу, заметили изменение цвета воды и направили заявление в региональный минлесхоз.

Специалисты сделали забор воды и выявили превышение таких веществ, как азот аммонийный, железо, фенолы, цинк, сульфаты, ионы меди.

За нарушение правил водопользования в отношении юридического и должностного лица были составлены протоколы об административных правонарушениях, ОАО «Маяк» выдали предписание об устранении нарушений. Также возбудили уголовное дело.

За год с ноября 2020-го по ноябрь 2021-го систематическое негативное воздействие привело к значительному превышению предельно допустимых концентраций токсичных ингредиентов. Ущерб, нанесенный природным ресурсам в результате загрязнения реки и гибели рыбы, превысил 460 000 рублей. Предприятие обязали модернизировать его очистные сооружения.

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