Пенза вошла в топ-10 самых озелененных городов России

12.07.2023 | 21:00

Аналитики агентства «Эксперт РА» оценили российские города по критерию озелененности. Пенза попала в топ-10.

Городами с долей озелененности более 50% от общей площади названы Горно-Алтайск, Ставрополь, Кемерово, Уфа, Пенза, Хабаровск, Саранск, Магадан, Ханты-Мансийск и Мурманск.

Наименее озелененными (доля менее 10% от общей площади) признаны Кострома, Оренбург, Калининград, Биробиджан, Махачкала, Астрахань, Магас, Салехард, Краснодар и Анадырь.

В 2023 году на озеленение Пензы было выделено больше 16 млн рублей. За эти деньги на улицах Московской, Кирова, Володарского, Куйбышева, Суворова, проспектах Победы и Строителей должны появиться 183 крупнолистные липы; в сквере «Копилка пословиц» (напротив ТЦ «Империя» на Московской) и на проспекте Победы - 63 конских каштана; на разделительной полосе на улице Пушкина - 40 катальп бигнониевидных; у дворца водного спорта «Сура» - 10 туй «смарагд», на проспекте Строителей - 150 повислых берез; на улице Терновского и в сквере «Могилевский дворик» - 80 рябин.

В скверах «Копилка пословиц» и на улице Пушкина планировали высадить 1 400 японских спирей и 25 лапчаток; у центрального фонтана (на углу Московской, Максима Горького и Кирова) - 13 серых спирей, 12 яйцевидных форзиций, 7 кустов скального можжевельника, 14 японских спирей и 5 кустов жасмина.

Стоит отметить, что сами горожане трепетно относятся к деревьям в Пензе. Если где-то их начинают пилить и рубить, в соцсетях тут же появляется множество возмущенных комментариев.

30 мая 2021 года пензенцев потрясла ликвидация лип на Московской улице: подрядчик, занимавшийся реконструкцией, спилил семь деревьев. В результате руководство области поручило сохранить насаждения, которые еще не успели уничтожить.

Кроме того, люди попросили власть сохранить Олимпийскую аллею в ее естественном виде и отказаться от вырубки подлеска.