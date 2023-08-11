Где в Пензе принимают использованные батарейки?

11.08.2023 | 14:00

Вопрос от интернет-пользователя

Не могу найти адреса, куда можно отнести использованные литиевые аккумуляторы. Кто-то в Пензе их принимает? Накопился уже целый пакет.

Ответ специалиста

На 10 августа 2023 года на территории области нет предприятий, перерабатывающих литиевые аккумуляторы, сообщили в региональном минлесхозе.

Однако в некоторых крупных торговых центрах Пензы батарейки принимают. Например, контейнеры для сбора установлены в «Леруа Мерлен», «Сан и Марте», «Фортуне», «Эльдорадо» и в «Моей родне».

Кроме того, в областном центре проводится акция «Сдай батарейки», где пензенцы также могут бесплатно избавиться от использованных аккумуляторов.

Собранные батарейки отправляют на переработку в другие регионы.