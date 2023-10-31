Свалка в Сердобске привлекла внимание главы Росприроднадзора

Медленное устранение несанкционированной свалки в Пензенской области привлекло внимание главы Росприроднадзора Светланы Радионовой.
Во вторник, 31 октября, она опубликовала у себя в телеграм-канале пост о городе Сердобске, где по нацпроекту «Экология» ликвидируют «объект накопленного вреда».
За процессом следят сотрудники Межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.
«Проверили, как проходит рекультивация свалки. Весь мусор убран, устроена система дренажа для сбора фильтрата. Также специалисты приступили к созданию верхнего защитного экрана», - рассказала Светлана Радионова.
Однако, признала она, работы ведутся с отставанием от намеченного графика. Информацию об этом донесли до руководства области.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀