Свалка в Сердобске привлекла внимание главы Росприроднадзора

31.10.2023 | 19:29

Медленное устранение несанкционированной свалки в Пензенской области привлекло внимание главы Росприроднадзора Светланы Радионовой.

Во вторник, 31 октября, она опубликовала у себя в телеграм-канале пост о городе Сердобске, где по нацпроекту «Экология» ликвидируют «объект накопленного вреда».

За процессом следят сотрудники Межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.

«Проверили, как проходит рекультивация свалки. Весь мусор убран, устроена система дренажа для сбора фильтрата. Также специалисты приступили к созданию верхнего защитного экрана», - рассказала Светлана Радионова.

Однако, признала она, работы ведутся с отставанием от намеченного графика. Информацию об этом донесли до руководства области.