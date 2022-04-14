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Общество

Житель Сурска рассказал о сбросе спиртовых отходов в поле

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Жители Городищенского района бьют тревогу из-за загрязнения окружающей среды в Сурске. О проблемах с отходами один из граждан рассказал на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

«Вчера (12 апреля. - Прим. ред.) жители Сурска зафиксировали в поле неподалеку от въезда в город очередную утечку отходов спиртового производства, которые перекачиваются по подземной трубе на городские очистные сооружения. Хотелось бы знать, когда это прекратится? Очистные сооружения в городе и так на протяжении многих лет не производят никакой очистки сточных вод, а тут еще спиртзавод со своими отходами. Этот вопрос поднимается уже не первый год, но ситуация никаким образом не меняется», - констатировал мужчина.

К посту прикреплено видео - на кадрах запечатлена пенящаяся мутная жидкость, текущая по полям. Автор подчеркнул, что если региональные власти не примут меры для решения проблемы, то люди будут вынуждены обращаться к федеральным.

На его жалобу ответили представители правительства Пензенской области.

«Очистные сооружения в городе Сурске Городищенского района находятся в частной собственности ООО «Виола». В администрации г. Сурска неоднократно проводились заседания по вопросу работы очистных сооружений, в том числе при участии надзорных органов», - пояснили чиновники.

В пятницу, 15 апреля, в администрации Сурска состоится очередная такая встреча.

«На совещание приглашены представители территориального отдела Роспотребнадзора, представители Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, представители прокуратуры Городищенского района, а также руководство ООО «Виола» и ООО «Агат-Алко», - уточнили в правительстве.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — видео Рината Медведева, vk.com/ov_melnichenko
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Гость||

Толку от этих совещаний ноль

гребень||

это да

Имя: Гость
Комментарий:

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