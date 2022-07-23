Сетевое издание|18+|Суббота|23 июл 2022|20:01
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |

Общество

Заключенным пензенской колонии показали фильм об искусстве

Печать
Telegram

К сотрудникам исправительного учреждения и заключенным колонии-поселении № 12 пожаловал директор картинной галереи имени К. А. Савицкого с просветительской миссией. Он рассказал о филиале учреждения культуры и о произведении искусства, которое сейчас там представлено.

«Уже есть определенный опыт. И смотрели, и слушали с большим интересом, многие потом подходили пообщаться, поговорить», - подвел итоги визита Кирилл Застрожный.

В помещении столовой развернули экран. Отбывающим наказание показали документальный фильм с участием пензенских актеров о полотне Константина Флавицкого «Княжна Тараканова».

Находясь за решеткой, не все теряют чувство прекрасного. Никита Крюков увлекается поэзией, пишет стихи, неплохо разбирается в живописи.

«Это как минимум развивает, очень интересно познавать мир вокруг себя. Это как толчок для деятельности - развивает духовно, помогает преодолевать стрессы», - отметил заключенный.

Подобные собрания проходят в местах не столь отдаленных довольно часто, но в основном - с участием работников колоний. Приезд гостей – настоящее событие.

«считаем направление очень важным, потому что осужденные порой лишены возможности посещения театров, картинной галереи, и чтобы вернуть им эту возможность, мы проводим такие мероприятия», - сообщил заместитель начальника УФСИН России по Пензенской области Максим Михайлюк.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
0
0
0
 
Гость||

В Матросскую тишину Застрожный не поедет?

Гость||

Давайте лучше зэков в драмтеатр раз в неделю возить.

Гость||

им бы эротику какую показали, а этот старпер седовласый им вообще не уперся, физя какая зверская у зэка, какое ему там искусство, хаха

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте