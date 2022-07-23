Заключенным пензенской колонии показали фильм об искусстве

23.07.2022 | 19:00

К сотрудникам исправительного учреждения и заключенным колонии-поселении № 12 пожаловал директор картинной галереи имени К. А. Савицкого с просветительской миссией. Он рассказал о филиале учреждения культуры и о произведении искусства, которое сейчас там представлено.

«Уже есть определенный опыт. И смотрели, и слушали с большим интересом, многие потом подходили пообщаться, поговорить», - подвел итоги визита Кирилл Застрожный.

В помещении столовой развернули экран. Отбывающим наказание показали документальный фильм с участием пензенских актеров о полотне Константина Флавицкого «Княжна Тараканова».

Находясь за решеткой, не все теряют чувство прекрасного. Никита Крюков увлекается поэзией, пишет стихи, неплохо разбирается в живописи.

«Это как минимум развивает, очень интересно познавать мир вокруг себя. Это как толчок для деятельности - развивает духовно, помогает преодолевать стрессы», - отметил заключенный.

Подобные собрания проходят в местах не столь отдаленных довольно часто, но в основном - с участием работников колоний. Приезд гостей – настоящее событие.

«считаем направление очень важным, потому что осужденные порой лишены возможности посещения театров, картинной галереи, и чтобы вернуть им эту возможность, мы проводим такие мероприятия», - сообщил заместитель начальника УФСИН России по Пензенской области Максим Михайлюк.