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С улицы Московской в Пензе исчез «Великан»

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Стрит-арта «Великан» на стене дома № 61 на улице Московской в Пензе больше нет. Он исчез в процессе реставрации здания.

С улицы Московской в Пензе исчез «Великан»

Рисунок, ставший городской достопримечательностью, создал художник Алексей Февралев. Его появление было согласовано с мэром в 2020-м, когда администрацией Пензы руководил Андрей Лузгин.

С улицы Московской в Пензе исчез «Великан»

«Радости пост, друзья! В понедельник начинаю работу над великаном! Мэр дал добро! Мы опять победили)) Делаю как собственный проект, без денег, для вас всех!» - писал Алексей Февралев на личной странице во «ВКонтакте» 9 июля того года.

30 июля 2025-го он оставил новый пост, в котором попрощался со своей работой и вспомнил, как люди радовались ее появлению.

Пензенцы в комментариях поддержали художника, рассказали, что фотографировались с «Великаном», и попросили повторить работу. «Благодарю, сделаем брата его, если с собственниками договоримся», - отреагировал Алексей Февралев.

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