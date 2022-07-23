Общество

Пензенским дачникам напомнили о сроках уборки лука и чеснока

Печать
Telegram

Главное - не пропустить нужный момент, иначе легко можно остаться без урожая, недаром предки все сельскохозяйственные работы сверяли с народным календарем. А согласно ему лук и чеснок, какими бы они ни казались недозревшими, необходимо выкопать до 2 августа - Ильина дня. После этого пойдут уже необратимые процессы.

«Может начаться гниль, особенно у озимого чеснока, да и у лука, может начаться вторичное корнеобразование. Когда образовалась новая мочка, это плохой сигнал», - пояснил кандидат сельскохозяйственных наук Александр Власов.

Убранные лук и чеснок нужно хорошо просушить, очистить от комьев земли и только потом отправлять в закрома. Перед этим стебли необходимо отрезать.

«Пенечек оставляем на 3-4 сантиметра - этого будет достаточно», - посоветовал Александр Власов.

Если же по каким-то причинам выращенное богатство все-таки осталось на грядках после

2 августа, оно не пропадет, но в какой-то степени утратит свои полезные свойства.

В основном пензенские дачники выращивают озимый чеснок. Он считается менее прихотливым и более урожайным.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Главное - не пропустить нужный момент, иначе легко можно остаться без урожая
Это точно!!! "Добрые люди" всегда готовы помочь с уборкой урожая...

Гость||

Чёрный плесень,сука.Который год убивает чеснок.

Гость||

С такой погодой,как в этом году все уже и так гниет,даже привозные абрикосы,персики,помидоры-через 3-4дня плесенью покрываются.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте