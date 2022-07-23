Пензенским дачникам напомнили о сроках уборки лука и чеснока

23.07.2022 | 20:00

Главное - не пропустить нужный момент, иначе легко можно остаться без урожая, недаром предки все сельскохозяйственные работы сверяли с народным календарем. А согласно ему лук и чеснок, какими бы они ни казались недозревшими, необходимо выкопать до 2 августа - Ильина дня. После этого пойдут уже необратимые процессы.

«Может начаться гниль, особенно у озимого чеснока, да и у лука, может начаться вторичное корнеобразование. Когда образовалась новая мочка, это плохой сигнал», - пояснил кандидат сельскохозяйственных наук Александр Власов.

Убранные лук и чеснок нужно хорошо просушить, очистить от комьев земли и только потом отправлять в закрома. Перед этим стебли необходимо отрезать.

«Пенечек оставляем на 3-4 сантиметра - этого будет достаточно», - посоветовал Александр Власов.

Если же по каким-то причинам выращенное богатство все-таки осталось на грядках после

2 августа, оно не пропадет, но в какой-то степени утратит свои полезные свойства.

В основном пензенские дачники выращивают озимый чеснок. Он считается менее прихотливым и более урожайным.