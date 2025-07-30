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Как появилось и что означает слово «гардероб»?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Скоро осень - пора проверить, чего не хватает гардеробе. Или «гардеропе»? Что такое гардероб и какая буква пишется в конце слова - Б или П?

Правильно - «гардероб», и проверить конечную Б просто, если понять, как образовано слово. Французское по происхождению, оно было заимствовано в начале XVIII века и образовано путем слияния garder («хранить») и robe («платье»).

Гардероб - во-первых, шкаф для хранения одежды, а во-вторых, сама одежда, то есть все, что есть в шкафу, или какая-то часть (например, летний и зимний гардероб, детский или взрослый).

Когда-то слово «гардероб» вытеснило из русского языка родственное французское «шифоньер», которое тоже служило названием шкафа для одежды. Оно происходит от «шифон» (в буквальном переводе - «лоскут, тряпка»).

А сегодня оба почти не используются в этом значении - хранилище для одежды чаще именуют немецким словом «шкаф».

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно!

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