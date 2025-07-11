Как появилось и что означает слово «онлайн»?

11.07.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Информационные технологии значительно упрощают жизнь. Сегодня даже банки предлагают воспользоваться их услугами онлайн. Что это значит и как правильно написать «онлайн»: слитно, раздельно или через дефис?

Правильно - слитно: онлайн. Так же пишется и слово с противоположным значением «офлайн» (с одной Ф).

Слова «онлайн» и «офлайн», как и понятия, появились совсем недавно вместе с развитием цифровых технологий и интернета. Родились они в английском языке - точнее, в интернет-сленге, - как результат сращения существительного с предлогом.

Line - «линия», «онлайн» - буквально «на линии». А «офлайн» - «вне линии, отключенный от Сети».

Уже давно образно говорят «на прямой линии» или «в прямом эфире», если речь идет о непосредственном общении по радио, телевидению или интернету. Вот и онлайн предполагает непосредственное общение, непосредственную связь.

Смотрят фильм, подключившись к интернету, - значит, онлайн. Скачали его, чтобы посмотреть позже, - офлайн.

Эти слова в русском языке не склоняются. Если они используются самостоятельно, то пишутся без дефиса (услуги онлайн). Существительное, поставленное следом, прикрепляется дефисом (онлайн-услуги).

Будем говорить и писать грамотно!