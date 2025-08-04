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«Ситный друг» - кого так называют и почему?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Иногда в основном люди старшего поколения обращаются к нам: «Друг ты мой ситный». Интересно, друг ситный - это какой?

Устойчивый оборот «ситный друг» обязан своим появлением ситному хлебу. А сравнение человека, его качеств с хлебом - обычное дело для всех народов мира, и это отражает язык.

Например, итальянское выражение dolce come il pane буквально «сладкий, как хлеб» используют, когда говорят о мягком, уступчивом человеке.

А немецкий оборот, который буквально переводится как «хлеб зерновой», то есть из муки грубого помола, характеризует человека простого, но честного.

Ситный хлеб появился в России в начале XVIII века, делали его из ситной муки - пшеничной высокого качества, которую обязательно просеивали сквозь сито. Так и появилось название.

Само сито считалось показателем изобилия и благополучия, а ситный (белый, мягкий, пышный и дорогой) хлеб - символом достатка: ели его только в праздники, да и то только обеспеченные люди. Со временем дорогого друга, любезного сердцу, милого человека тоже стали назвать ситным, правда в шутку и фамильярно.

Будем говорить грамотно и выразительно!

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