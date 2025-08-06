Ликбез

«Более проще» - нет ли ошибки в словосочетании?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Бывает, нам говорят: смотрите на жизнь более проще. По сути, может быть, верно, но правильно ли сказано? Как надо - «более проще», «более просто» или «проще»?

«Более проще» - ошибка, причем, к сожалению, очень распространенная. В заданиях ЕГЭ по русскому языку именно такого типа ошибку просят найти и исправить.

Русская грамматика дает возможность выразить сравнение разными способами. Это можно сделать одним словом, добавив к нему особую служебную часть - суффикс: простой или просто - проще, сложный или сложно - сложнее, вкусный - вкуснее. Никакие дополнительные средства не нужны.

А можно при сравнении использовать служебные слова «более» или «менее». Они прибавятся к исходному прилагательному или наречию, которые - внимание! - при этом не изменятся: простой - более простой. А если проще, то «более» - лишнее слово.

В общем, более просто (или проще) выучить грамматику, чтобы не допускать ошибок и говорить грамотно!

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