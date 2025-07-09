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«БлюдА» или «блЮда» - где ударение?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Приготовим разнообразные вкусные блюдА. Или все-таки блЮда? Как правильно поставить ударение?

Слово «блюдо» исконно русское - оно упоминается в памятниках письменности с IХ века и более тысячи лет обладает 2 значениями: емкость для еды (большая плоская тарелка) и само кушанье, которое на нее положили.

Привычное в обиходе слово «тарелка» позаимствовано у немцев: в Teller («блюдо») переставлены согласные буквы. Немцы образовали его от латинского глагола taliāre («резать»): их тарелка - буквально «то, на чем режут мясо». А неблагородный синоним «миска» - родственник русских «место», «вместить», «поместить».

«Блюдо», как любое существительное, изменяется по падежам и по числам. И именно в форме множественного часто произносится неправильно - «блюдА». Правильно - «блЮда».

Ударение в слове никогда не покидает первый слог, причем в любом из значений: к мясному блЮду, к разным блЮдам (не «блюдАм»); жаркое подавали на серебряных блЮдах и лакомились изысканными блЮдами.

Приготовим на завтрак любимые блЮда и будем говорить грамотно!

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