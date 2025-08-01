Что означает и как появилось слово «барбекю»?

01.08.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В выходные друзья зовут нас на барбекю. А что это такое?

На шашлыки россияне ездят давно, а барбекю - сравнительно новое явление. И то и другое - трапеза на природе, на отрытом воздухе, когда едят мясо, приготовленное на углях особым способом.

Шашлык жарят на вертеле, а барбекю - на специальной решетке, причем не только из говядины, свинины или баранины. Например, сосиски готовятся быстрее, да и стоят дешевле. Именно поэтому барбекю стало так популярно - сначала в США, а затем этот вид отдыха и способ приготовления блюда распространился по миру.

А вот откуда он появился изначально, до сих пор точно не установлено. По одной из версий, слово, как и понятие, заимствовано у индейцев, обитавших на Карибах, во времена завоевания Америки европейцами. В начале XVI века они увидели, как аборигены коптят мясо на решетке из толстых веток, высоко поднятой над дымящимися углями. На местном наречии это приспособление называлось barbacoa. А европейцы стали так называть весь процесс приготовления пищи - на решетке и «с дымком».

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно!