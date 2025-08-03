«ОбеспЕчение или обеспечЕние» - где ударение?

03.08.2025 | 12:13

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В новом компьютере - новое программное обеспечЕние. Или все-таки обеспЕчение? Как правильно поставить ударение?

Правильно: «обеспЕчение», ударение в слове падает на корень: обеспЕчение жильем или программное обеспЕчение - ударение сохранит свое место в любом значении слова, так же как и в глаголе «обеспЕчить», от которого оно образовано.

Здесь тенденция - в целой группе похожих существительных, которые образованы от глаголов, ударение ведет себя так же. Их нужно запомнить: исповЕдовать принципы - исповЕдание (не исповедАние, это ошибка). ИсповЕдовать веру - вероисповЕдание, а не вероисповедАние.

Хотим быть сосредотОченными - нужно внимание сосредотОчить. Все зависит от нашего сосредотОчения, а не сосредоточЕния.

С друзьями стремимся упрОчить отношения - говорим об их упрОчении.

Все время ориентируемся на ударение в глаголе: банк обесцЕнил валюту - произошло ее обесцЕнение. Если неудобно произносить, можно использовать слово обесцЕнивание, но ударение все равно сохранится на корне.

Правда, есть слова, удобство произношения в которых победило и уже узакОнено нормой: хотя узакОнить - но узаконЕние.

Понимать значения слов - значит говорить грамотно!