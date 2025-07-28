Что означает выражение «шито белыми нитками»?

28.07.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Возмущаемся: «Все ваши секреты шиты белыми нитками». Что это значит, и откуда взялось выражение?

Мы говорим «шито белыми нитками» о том, что грубо подделано, неловко, неумело скрыто. Пришло выражение из языка портных, причем французских, это дословный перевод устойчивого оборота. Похожий есть и в немецком, только нитки там фигурируют голубые.

История возникновения прозрачна: перед примеркой портные разных стран сшивают детали не основательно, начерно, как говорится на живую нитку. Для наметки используют нитки, которые отличаются от изделия по цвету - обычно белые, хорошо заметные, так как после примерки их легко удалить. Если этого не сделать, они испортят вид готового платья.

Как напоминание об этом, французский оборот «шито белыми нитками» стал означать «скрывать что-либо, всем и так известное». А в русском он зазвучал более категорично, так говорим мы сегодня о неумело скрытом обмане.

Будем говорить грамотно и выразительно!