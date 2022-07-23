Общество

Глава Пензы поблагодарил работников торговли за труд

Печать
Telegram

В субботу, 23 июля, глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил работников торговли с профессиональным праздником.

«Ваш вклад в развитие экономики региона сложно переоценить. Ваша деятельность требует знаний, сил, ответственности, терпения, умения найти подход к каждому покупателю. От вашего профессионализма, тактичности и чуткости во многом зависит настроение жителей города.

Можно смело утверждать, что вы не стоите на месте, постоянно совершенствуете методы работы, формируете уникальные торговые предложения, стремясь удовлетворить спрос населения на все группы продовольственных и промышленных товаров.

Благодарю вас за нелегкий труд и добросовестное отношение к делу!

От души желаю вам большого счастья, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, стабильных прибылей, уверенности в завтрашнем дне, удачи во всех делах и начинаниях!» - говорится в поздравлении главы областного центра.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте