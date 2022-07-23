Глава Пензы поблагодарил работников торговли за труд

23.07.2022 | 10:31

В субботу, 23 июля, глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил работников торговли с профессиональным праздником.

«Ваш вклад в развитие экономики региона сложно переоценить. Ваша деятельность требует знаний, сил, ответственности, терпения, умения найти подход к каждому покупателю. От вашего профессионализма, тактичности и чуткости во многом зависит настроение жителей города.

Можно смело утверждать, что вы не стоите на месте, постоянно совершенствуете методы работы, формируете уникальные торговые предложения, стремясь удовлетворить спрос населения на все группы продовольственных и промышленных товаров.

Благодарю вас за нелегкий труд и добросовестное отношение к делу!

От души желаю вам большого счастья, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, стабильных прибылей, уверенности в завтрашнем дне, удачи во всех делах и начинаниях!» - говорится в поздравлении главы областного центра.