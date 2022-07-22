Общество

За полгода в Пензенской области кофе подорожал более чем на 30%

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В преддверии дня рождения растворимого кофе, который отмечается 24 июля, в Пензастате рассказали, как в этом году в регионе менялись цены на данный товар.

С декабря 2021-го к июню 2022-го стоимость растворимого кофе увеличилась на 32,83% и в среднем за 100 граммов составила 271 рубль, в зернах и молотого - на 33,6% (145 рублей).

За стакан напитка емкостью 200 мл в точках быстрого питания стали брать на 10,18% больше. В среднем пензенцам приходилось платить 88 рублей.

«Повлияет ли рост цен на объемы потребления излюбленного россиянами напитка, покажет статистика. А пока предлагаем по чашечке растворимого кофе в честь праздника», - обратились к жителям региона сотрудники Пензастата.

Ранее в региональном отделении Волго-Вятского ГУ Банка России отметили, что в июне цены в Пензенской области росли быстрее, чем в целом по России: показатель годовой инфляции составил 17.25%. Это выше, чем в Приволжском федеральном округе (16,49%) и в целом по стране (15,90%).

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Гость||

где статисты данные берут? что ни тема, то ложь

Гость||

Покупайте цикорий и желуди. Хорошая альтернатива напитку

Гость||

Да вы что у нас в области что то подорожало?

Имя: Гость
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