В Пензенской области сокращается число очень бедных людей

16.02.2025 | 11:50

Пензастат опубликовал данные о среднедушевых доходах населения. 13,9% жителей области получали до 14 000 рублей в месяц.

Специалисты подвели итоги исследования за 2021-2023 годы. Данные были опубликованы 31 января 2025-го.

Доход до 7 000 рублей зафиксировали у 1,7% жителей региона, от 7 000 до 10 000 рублей - у 3,9%, от 10 000 до 14 000 рублей - у 8,3%.

От 14 000 до 19 000 рублей в месяц получали 12,5% пензенцев. Подавляющее большинство жителей области (59,5%) имели от 19 000 до 60 000 рублей. Доход свыше 60 000 рублей - у 14,1% населения.

В Пензастате отметили, что за 3 года в регионе сократилось количество людей, находящихся за чертой бедности. Так, в 2021 году доля пензенцев с доходами ниже 10 148 рублей (граница бедности на тот момент. - Прим. ред.) составляла 12%, в 2022-м показатель сократился до 10,7% (граница бедности в тот год - 11 612 рублей), в 2023-м - до 9,9% (12 200 рублей).