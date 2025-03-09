Названы сферы с самыми низкими зарплатами в Пензенской области

09.03.2025 | 14:54

В регионе в 2024 году среднемесячная зарплата составила 57 467 рублей. Такие данные обнародовал Пензастат.

Самый высокие заработки были в сферах информации и связи, а также финансовой и страховой: 83 066 и 80 711 рублей соответственно. Занятые профессиональной, научной и технической деятельностью пензенцы в среднем получали 73 934 рубля. Вознаграждение за труд в обрабатывающей промышленности (куда относят в том числе ВПК) составило 64 479 рублей.

Более 50 000 рублей в месяц в прошлом году платили в сферах добычи полезных ископаемых (56 870 рублей), государственного управления и обеспечения военной безопасности (59 471 рубль), строительства (52 921 рубль).

Среднемесячные зарплаты в сфере образования составили 46 816 рублей, а здравоохранения и социальных услуг - 50 930 рублей.

В Пензенской области самый низкий заработок фиксировался у сотрудников организаций, занимающихся деятельностью по операциям с недвижимостью (40 608 рублей), а также работников гостиниц и предприятий общепита (33 337 рублей).