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Общество

В Пензастате подсчитали, как много алкоголя употребляют жители области

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В Пензастате определили уровень употребления алкоголя жителями региона старше 14 лет. Более 20 литров спиртного в год пьют 3,7% населения городов и 1,5% - сел.

Таковы итоги выборочного наблюдения, которое специалисты делали в 2023 году. Исследование опубликовали 31 января 2025-го.

В целом спиртные напитки популярны у 52,8% опрошенных жителей области, не пьют их 47,2%.

О том, что употребляют в год до 0,5 литра спиртного, заявили 25,1% жителей городов и 11,1% - сел. Больше всего тех, кто пьет от 0,5 до 5 литров, - 50,9% горожан и 68,1 сельчан. От 11 до 20 литров в год употребляют 1,7% и 2,4% соответственно.

По данным экспертов, в 2023 году продажи алкоголя в России оказались рекордными за последние 9 лет. Отмечается рост спроса на крепкие напитки. На потребителя старше 15 лет пришлось до 8 литров чистого спирта. Начавший вновь расти интерес к спиртному специалисты объяснили психологической напряженностью из-за происходящих событий, а также ослаблением принимавшихся ранее антиалкогольных мер.

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