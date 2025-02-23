Сетевое издание|18+|Воскресенье|23 фев 2025|18:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Снег |
 

Общество

В Пензенской области мало молодых мужчин

Печать
Telegram

Пензастат к Дню защитника Отечества опубликовал информацию о мужском населении региона. Его численность составляла 45,5%, или 562,7 тыс. человек.

При этом большинство представителей сильного пола (67,5%) предпочитают жить в городах. 32,5% - сельчане.

Самые многочисленные группы - это мужчины в возрасте до 19 лет (122,6 тыс.) и после 60 лет (126,8 тыс.).

Количество молодых пензенцев 20-29 лет составляло 57,3 тыс. Это самая малочисленная группа. На втором месте мужчины 50-59 лет, их 75,6 тыс. Представителей сильного пола 30-39 лет насчитывалось 92,4 тыс., 40-49 лет - 88 тыс.

Чаще всего пензенские мужчины вступают в брак в возрасте 20-29 лет (44,9% союзов), а также 30-39 лет (30,8%). В 13,1% пар жениху было 40-49 лет. В регионе ранний брак (жениху не исполнилось 19) выбрали 1,4% жителей.

В Пензастате отметили, что данные приведены на 1 января 2024-го.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте