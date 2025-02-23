В Пензенской области мало молодых мужчин

23.02.2025 | 15:11

Пензастат к Дню защитника Отечества опубликовал информацию о мужском населении региона. Его численность составляла 45,5%, или 562,7 тыс. человек.

При этом большинство представителей сильного пола (67,5%) предпочитают жить в городах. 32,5% - сельчане.

Самые многочисленные группы - это мужчины в возрасте до 19 лет (122,6 тыс.) и после 60 лет (126,8 тыс.).

Количество молодых пензенцев 20-29 лет составляло 57,3 тыс. Это самая малочисленная группа. На втором месте мужчины 50-59 лет, их 75,6 тыс. Представителей сильного пола 30-39 лет насчитывалось 92,4 тыс., 40-49 лет - 88 тыс.

Чаще всего пензенские мужчины вступают в брак в возрасте 20-29 лет (44,9% союзов), а также 30-39 лет (30,8%). В 13,1% пар жениху было 40-49 лет. В регионе ранний брак (жениху не исполнилось 19) выбрали 1,4% жителей.

В Пензастате отметили, что данные приведены на 1 января 2024-го.