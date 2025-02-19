Названы самые подорожавшие в январе товары и услуги

19.02.2025 | 20:36

Пензастат опубликовал информацию об инфляции в регионе в январе. Цены на товары и услуги выросли на 1,36% по сравнению с декабрем 2024-го.

Продукты подорожали в целом на 1,42%. Среди рекордсменов - репчатый лук (+13,54% по сравнению с декабрем) и свекла (+11,15%).

Инфляция на непродовольственные товары составила 0,55%. Здесь наибольший рост показали матрасы для взрослых (+5,76%), школьные тетради (+3,22%) газеты (+3,56%) и сухие корма для животных (+3,59%).

За месяц услуги для жителей региона подорожали на 2,36%. Наибольший рост показали поездки в железнодорожном транспорте (дальнего следования) - на 12,56%, а также ЖКУ (взнос за капремонт) - на 31,58%. На 12,31% вырос ценник на услуги правового характера.

Ранее стало известно, что в России выход инфляции на пиковый уровень ожидается к апрелю-маю. К концу года показатель может составить 7-8%.