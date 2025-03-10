Назван возраст, в котором пензячки чаще всего вступают в брак

10.03.2025 | 20:59

Большинство пензячек предпочитают вступать в брак в возрасте 20-29 лет, сообщает Пензастат. Таков выбор 48,4% женщин.

Каждая четвертая жительница региона, согласившаяся оформить отношения, сделала это в 30-39 лет. 12,8% женщин пошли на такой шаг в 40-49.

Заключают в регионе и поздние браки. 5,3% невест явились в загс в 50-59 лет, а 2,4% - в 60-69.

Девушек в возрасте до 19 лет среди ставших женами насчитали 6,1%.

Женщины составляют большую часть населения Пензенской области. По последним официальным данным, в регионе 673,4 тыс. представительниц прекрасного пола, это 54,5% от всех жителей.

Пензячки трудоспособного возраста - это самая многочисленная группа (337,2 тыс.). Чуть меньше пенсионерок - 242,1 тыс. Девочек до 16 лет в регионе всего 94,1 тыс.

В Пензастате отметили, что в основе исследования - данные за 2023 год.

Ранее, ко Дню защитника Отечества, специалисты опубликовали информацию о численности мужского населения в Пензенской области. На 1 января 2024-го она составляла 562,7 тыс. человек. Это 45,5% населения региона. Самая малочисленная группа - пензенцы в возрасте 20-29 лет.