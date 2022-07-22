Общество

В Заречном начался ремонт в детской поликлинике

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В Заречном проведут капитальный ремонт зданий детской и взрослой поликлиники. Работы в первом учреждении уже начались.

«Аукцион провели, контракт заключили. Фасадные работы на детской поликлинике уже ведутся. Здесь отремонтируют кабинеты врачей и процедурный кабинет, в местах общего пользования заменят сантехнику. Где необходимо, заменят и водопровод», - сообщил начальник МСЧ № 59 Андрей Капустин (его слова приводит портал «Заречье сегодня).

Также будет отремонтирован запасной вход в поликлинику. Им станут пользоваться больные с повышенной температурой.

Менять режим работы поликлиники не планируется, поэтому врачам и пациентам придется столкнуться с неудобствами. Чтобы их минимизировать, этажи намерены ремонтировать поочередно.

Также для детской поликлиники закупят новое эндоскопическое оборудование и два автомобиля Lada Granta.

На проведение работ уже выделено 69 млн рублей: 22 млн для детской поликлиники и 47 млн для взрослой. Обновление последней начнется позже с внутренних работ. В 2024 году ожидается получение дополнительных средств на ремонт фасада.

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