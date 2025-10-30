В Наровчатском районе отремонтировали мост через Каурец

30.10.2025 | 19:52

В Наровчатском районе завершился ремонт моста через реку Каурец, расположенного на 23-м километре дороги Нижний Ломов - Наровчат - граница области.

Гидротехническое сооружение протяженностью около 50 метров, возведенное в 1981 году, давно нуждалось в обновлении.

В 2025-м здесь отремонтировали пролетные элементы и мостовое полотно, укрепили подходы, опоры и откосы, обустроили водоотводную систему и лестничные сходы.

По данным портала госзакупок, на работы было выделено 27 млн рублей.

«В 2025-м году в Пензенской области обновлялось рекордное количество мостовых сооружений. Реконструкция и ремонт проходили на 12 мостах в Городищенском, Никольском, Нижнеломовском, Вадинском, Земетчинском, Наровчатском, Шемышейском, Лопатинском, Лунинском и Малосердобинском районах», - напомнили в региональном минстрое.