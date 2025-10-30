Общество

В Наровчатском районе отремонтировали мост через Каурец

Печать
Telegram

В Наровчатском районе завершился ремонт моста через реку Каурец, расположенного на 23-м километре дороги Нижний Ломов - Наровчат - граница области.

Гидротехническое сооружение протяженностью около 50 метров, возведенное в 1981 году, давно нуждалось в обновлении.

В 2025-м здесь отремонтировали пролетные элементы и мостовое полотно, укрепили подходы, опоры и откосы, обустроили водоотводную систему и лестничные сходы.

По данным портала госзакупок, на работы было выделено 27 млн рублей.

«В 2025-м году в Пензенской области обновлялось рекордное количество мостовых сооружений. Реконструкция и ремонт проходили на 12 мостах в Городищенском, Никольском, Нижнеломовском, Вадинском, Земетчинском, Наровчатском, Шемышейском, Лопатинском, Лунинском и Малосердобинском районах», - напомнили в региональном минстрое.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото минстроя
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети