В Спасске мужчину после пожара обязали отремонтировать подъезд

В Спасске владельца квартиры, по вине которого произошел пожар, обязали за свой счет сделать ремонт в подъезде.

ЧП случилось вечером 23 января этого года. Пламя, вспыхнувшее внутри жилого помещения, быстро вырвалось наружу.

В результате обгорели стены, пол, потолок, лестничный пролет и сайдинг на наружной стене дома. Повсюду были гарь и копоть.

В Спасске мужчину после пожара обязали отремонтировать подъезд

Собственники других квартир обратились в суд с просьбой обязать мужчину отремонтировать подъезд и компенсировать им моральный вред. Иск был удовлетворен.

Теперь мужчина должен в течение 30 дней привести в порядок подъезд и заменить сайдинг, а также выплатить соседям в общей сложности 95 000 рублей в качестве компенсации, сообщили в Спасском районном суде.

