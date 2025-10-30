В Кузнецке завершили капремонт 749 метров теплосетей

В Кузнецке завершили капитальный ремонт теплотрассы на улице Ленина (на отрезке от Красноармейской до Стекловской). Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ и ГЗН Пензенской области.
Протяженность участка составила 749 метров. Работы проводили с использованием современных технологий, чтобы местные жители не испытывали сильных неудобств.
«Этот проект не только повысил надежность и эффективность работы системы теплоснабжения, но и значительно улучшил качество предоставляемых коммунальных услуг для 379 жителей Кузнецка», - сообщил замминистра Дмитрий Герасимов.
По его словам, теперь люди могут быть уверены, что в их домах зимой будет тепло.
Отопительный сезон в Кузнецке стартовал 25 сентября.
