Общество

Пензенские предприниматели смогут обратиться в прокуратуру

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С понедельника, 25 июля, в прокуратуре Пензенской области начнет работать горячая линия по защите прав предпринимателей.

Ее цель - обеспечение соблюдения прав данной категории граждан и сбор информации о доступности для них мер государственной поддержки, в том числе дополнительно введенных в условиях неблагоприятных внешнеполитических и экономических факторов.

Также будет собираться информация о факторах административного давления со стороны контрольных органов, о своевременности расчетов по исполненным государственным и муниципальным контрактам и по другим вопросам.

Горячая линия будет работать по 29 июля.

«Просим сообщать обо всех фактах нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности по телефону 8 (8412) 32-90-76 (с понедельника по четверг - с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 16:45)», - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Кроме того, для предпринимателей продолжает действовать прямая линия прокурора области. Обращения можно направлять на специально созданный адрес электронный почты: pnz.predprim@58.mailop.ru.

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Гость||

что бы их там ободрали до нитки, ага

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